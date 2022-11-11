Подмосковье 11 ноября 2022, 10:53 Жителям Подмосковья напомнили о способах проверки надежности застройщика

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Главгосстройнадзор Подмосковья помог проверить надежность застройщиков для более чем 5,3 миллиона пользователей за три года. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с сайтами по продаже недвижимости.

Главгосстройнадзор сотрудничает с площадками по поиску и покупке недвижимости, чтобы помочь дольщикам. За три года работы метки ведомства просмотрели более 5,3 миллиона раз. Из них 2,8 миллиона — на сайте «ДомКлик», 1,9 миллиона — на «Циане» и 0,6 миллиона — на «Метре квадратном», рассказал глава министерства Артур Гарибян.

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«Метка „Будьте бдительны!“ помогает жителям узнать о застройщиках, деятельность которых приостановлена в части государственной регистрации договоров долевого участия и привлечения денежных средств граждан», — уточнил он.

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Так, благодаря совместной работе Главгосстройнадзора и порталов недвижимости жители могут быстро получать всю необходимую информацию о застройщиках.