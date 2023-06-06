Подмосковье 06 июня 2023, 05:40 Жителям Подмосковья напомнили о способах просто и выгодно оплачивать коммунальные счета Министерство ЖКХ МО

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Жителям Московской области напомнили, как просто и выгодно оплатить коммунальные счета. Начало месяца — это время их оплаты, сообщили в министерстве ЖКХ со ссылкой на МосОблЕИРЦ.

Оплатить счет можно в личном кабинете клиента МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», через кнопку моментальной оплаты на сайте расчетного центра. Также можно прийти в офис компании и через терминалы или наличными внести платежи. То же самое можно сделать в банках.

«Как оплатить счет без банковской комиссии? Зайдите в личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильное приложение „МосОблЕИРЦ Онлайн“ или нажмите на кнопку „Оплатить квитанцию онлайн“ на сайте расчетного центра. Заполните данные и нажмите „Перейти к оплате“. В открывшемся окне выберите способ оплаты — „Оплатить через СБП“», — уточнили в организации.

По кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» появится QR-код. Его следует отсканировать камерой мобильного телефона. В мобильном приложении этот шифр уже сгерерировали.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей.

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