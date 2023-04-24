Подмосковье 24 апреля 2023, 19:39 Жителям Подмосковья напомнили о способах постановки домов на кадастровый учет Фото Минимущества

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Собственники недвижимости получат право полноценно распоряжаться им после постановки домов на кадастровый учет. Процедура занимает девять дней.

Как рассказали в Минимуществе, постановка на кадастровый учет дает возможность собственникам проводить любые сделки, а также гарантирует то, что границы участка не будут нарушены.

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Если дом частный, то процедура занимает девять дней, а если он предназначен для огородничества, садоводства, строительства гаража и строительства, то постановка осуществляется в течение пяти дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

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