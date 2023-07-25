Подмосковье 25 июля 2023, 13:02 Жителям Подмосковья напомнили о способах оспорить кадастровую стоимость недвижимости Фото Минимущества

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Кадастровая стоимость напрямую влияет на стоимость годовой аренды имущества и сумму земельного налога. Поскольку оценка носит массовый характер, в отдельных случаях могут возникать ошибки. О том, как оспорить установленную кадастровую стоимость, рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Для оспаривания кадастровой стоимости жителям Подмосковья нужно собрать ряд документов. Это выписка из ЕГРН, копия правоустанавливающего или удостоверяющего документа на объект недвижимости, отчет в форме электронного документа, подписанный усиленной электронной подписью, доверенность (если заявление подается уполномоченным представителем).

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Подать заявление можно несколькими способами:

— на портале государственных и муниципальных услуг Московской области в разделе «Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости»;

— в приемную корреспонденции Дома правительства Московской области по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1;

— почтой по адресу: 143407, Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Министерстве имущественных отношений Московской области;

— по электронной почте Mio-kadastr@mosreg.ru.

Уточнить информацию и задать интересующие вопросы можно по телефону комиссии 8 (498) 602-84-51 (добавочный 41508).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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