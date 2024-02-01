Подмосковье 01 февраля 2024, 14:50 Жителям Подмосковья напомнили о способах голосования на выборах президента России РИА «Новости»

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На предстоящих президентских выборах жители Подмосковья будут голосовать несколькими способами. Прежде всего, это можно сделать на любом избирательном участке. Для тех, у кого нет на это времени, есть ДЭГ и приложение «Мобильный избиратель». В особых случаях выполнить свой гражданский долг можно будет и дома.

На выборах президента России в Подмосковье будут работать около четырех тысяч участков. Список можно найти на сайте Избирательной комиссии Московской области. В 58 пунктах смогут проголосовать избиратели без регистрации по месту жительства.

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На участках установят комплексы обработки бюллетеней. КОИБы исключат возможность фальсификаций при подсчете голосов.

Дистанционное электронное голосование поможет сделать выбор за кандидата без бумажного бюллетеня. Для этого нужна постоянная регистрация в одном из 29 регионов России.

Приложение «Мобильный избиратель» позволит проголосовать из любой точки России независимо от места регистрации. Для этого необходимо заранее подать заявку через «Госуслуги», ТИК или МФЦ.

Избирательные участки также откроются в зарубежных дипломатических учреждениях России.

На дом члены избирательной комиссии приедут, если на это есть уважительная причина. Например, у жителя проблемы со здоровьем, или инвалидность, или он ухаживает за больными родственниками.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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