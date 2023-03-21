Подмосковье 21 марта 2023, 14:32 Жителям Подмосковья напомнили о способах документально оформить строительство частного дома

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Министерство жилищной политики Московской области рассказало местным жителям, какие есть способы оформить документально строительство собственного дома. Это договор купли-продажи, об участии в долевом строительстве и другие виды соглашений.

Если дом уже построен и на него зарегистрировано право собственности продавца, то следует оформить договор купли-продажи. При этом предметом соглашения должна быть передача не только жилого дома, но и земельного участка.

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Договор участия в долевом строительстве заключается с застройщиком, который создает поселок из нескольких домов. После завершения работ право собственности оформляется сразу на дольщика. Застройщик обязуется сдать объект в срок.

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Обязательным условием договора купли-продажи будущей недвижимой вещи является передача дома от продавца в собственность покупателю. Как правило, такие виды контрактов заключают, когда объект еще не построили. Его возведение может проходить на земельном участке любого из участников соглашения.

Договор строительного подряда заключается, если планируется построить дом с помощью компании-подрядчика. Она обязуется в установленный срок построить по заданию заказчика на его земельном участке жилой дом, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Предварительный договор купли-продажи недвижимости определяет намерения покупателя и продавца о будущей сделке. Этот контракт включает в себя договоренность об авансе или задатке и не является основным договором купли-продажи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что регион окончательно решит вопрос с обманутыми дольщиками до конца 2023 года.

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