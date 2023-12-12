12 декабря 2023, 15:01
Жителям Подмосковья напомнили о согласовании перепланировки квартир через «Добродел»
Жители Подмосковья могут согласовать перепланировку квартиры онлайн. Такая услуга доступна в приложении «Добродел», ей могут воспользоваться собственники помещений или наниматели по договору соцнайма.
Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, согласование необходимо, если планируется изменение границ помещений, строительство или снос стен, а также установка нового оборудования, которое не прописано в техпаспорте.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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