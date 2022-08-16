Жителям Подмосковья напомнили о соблюдении правил безопасности на дорогах в жару

Жара сохранится в Подмосковье до конца недели. Температура временами будет превышать 30 градусов. В Минтрансе напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения при тяжелых погодных условиях.

По сообщению МТДИ, температура в регионе на этой неделе превысит климатическую норму на пять градусов. Небольшой спад и кратковременные дожди ожидаются на выходных. В таких условиях важно особенно ответственно относиться к своей безопасности и не садиться за руль при плохом самочувствии. Также важно не превышать скоростной режим и быть внимательными на пешеходных переходах. Водителям напоминают использовать детские кресла.

В министерстве просят пешеходов внимательно переходить дорогу и дворе и использовать световозвращатели. Также важно правильно переходить железную дорогу — только в положенных местах и на «зеленый».

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора досрочного открытия новых дорог в Подмосковье и напомнил о 50 проектах, которые реализуют в регионе.