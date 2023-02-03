Подмосковье 03 февраля 2023, 13:35 Жителям Подмосковья напомнили о соблюдении лесного законодательства

Читать 360tv в

Соблюдение лесного законодательства проверили в Подмосковье. С начала года сотрудники «Мособллеса» провели свыше двух тысяч патрулирований.

Территории лесного фонда Подмосковья регулярно проверяют на соблюдение законодательства. В рейдах участвуют лесничие, а также сотрудники общественных организаций, рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.

Реклама

«Задача этих мероприятий — предупреждение, выявление и пресечение различных нарушений лесного законодательства. Только с начала года проведено более двух тысяч патрулирований земель лесного фонда и организовано почти 500 встреч и бесед с гражданами», — сказал он.

Реклама

Кроме того, к началу пожароопасного сезона проводятся встречи с жителями. С ними проводят разъяснительные беседы, им вручают информационные листовки и памятки.

«В нашей работе очень важно поддерживать контакт с гражданами, в том числе с представителями садовых товариществ, граничащих с лесным фондом. Это влияет на снижение количества правонарушений», — отметил глава Комлесхоза региона Олег Баженов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».