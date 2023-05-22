Подмосковье 22 мая 2023, 22:42 Жителям Подмосковья напомнили о сниженных штрафах за административные правонарушения Главное контрольное управление Московской области

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Представители Главного контрольного управления Московской области напомнили жителям региона о снижении финансовой нагрузки для физических и юридических лиц при назначении наказаний за административные правонарушения. Новые правила при рассмотрении дел вступили в силу в июле 2022 года.

В случаях, если нарушение совершено впервые и без ущерба и вреда здоровью, то вместо штрафа виновник получит предупреждение. За совершение нескольких административных статей одновременно в отношении нарушителя будет вынесено только наказание по наиболее строгой санкции. Также теперь можно погасить штраф в размере 50% в случае, если внести платеж не позднее 20 дней с даты назначения.

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По словам заместителя начальника Мособлконтроля Ольги Борисовой, изменения позволили чаще назначать наказания соразмерно выявленным нарушениям. С момента введения новых правил объем штрафов снизился на 40%. На текущий момент нововведение распространяется только на случаи нарушений, выявленных в ходе государственного или муниципального контроля.

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