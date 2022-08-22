Жителям Подмосковья напомнили о симптомах африканской чумы свиней и бешенства животных

Африканская чума свиней и бешенство — опасные заболевания, которые важно быстро диагностировать. Об этом рассказали специалисты Госветслужбы Подмосковья.

Африканская чума свиней

Свиньи могут заразиться при контакте с переболевшим животным, а также через корм или предметы ухода. Первые признаки того, что в организм попал вирус, появляются спустя 3-15 дней. У животных повышается температура, появляется одышка, кашель и жажда, пропадает аппетит. Можно заметить рвоту, а также красно-фиолетовые пятна на коже. Спустя 1-5 дней особь умирает.

Бороться с африканской сумой свиней можно при помощи карантина. Всех свиней в зоне очага заболевания умерщвляют и сжигают туши. Огню также подвергается навоз, остатки кормов, инвентарь и ветхие помещения. На месте проводят дезинсекцию, а всех свиней, которые находятся в радиусе 20 километров, отправляют на убой.

Срок карантина — 30 дней. В это время запрещается продавать свиную продукцию на рынках и вывозить животных из зоны, а разводить их снова можно будет только через год. Ветеринары напомнили, что вирус не опасен для людей.

Бешенство

Еще одно опасное заболевание — бешенство. Вирус поражает центральную нервную систему и опасен для человека. Он передается через слюну диких животных, а также бездомных собак и кошек через укусы, царапины и испачканную одежду. Заболевание приводит к смерти.

Бешенство может проявляться в буйной и тихой формах. При первой кошки и собаки становятся беспокойны, у них снижается аппетит, повышается слюноотделение, они пытаются скрыться в темном месте. При тихой форме у животного вываливается изо рта язык, наступает паралич глотки, появляется слабость, слюнотечение и паралич.

Для заболевших диких животных характерно отсутствие страха перед человеком, они охотно вступают в контакт и проявляют дружелюбие. По этой причине нельзя приближаться и трогать зверя.

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