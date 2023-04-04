Подмосковье 04 апреля 2023, 16:16 Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за сбитое дикое животное на дороге Фото Михаила Семенова

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Минэкологии Подмосковья предупредило водителей об участившихся случаях выхода диких животных на дороги общего пользования. Это связано с начавшейся сезонной активностью.

«Лось является крупнейшим представителем своего семейства. Эти крупные животные населяют леса Подмосковья и зачастую становятся участниками серьезных аварий. Только за 2022 год в Московском регионе зафиксировано 268 ДТП с участием диких копытных животных, из которых 216 приходится на лосей», — сообщил министр экологии и природопользования Тихон Фирсов.

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Он также подчеркнул, что за сбитое животное водителям грозит штраф. Так, за лося придется заплатить 80 тысяч рублей, за кабана — 30 тысяч рублей, а за благородного оленя — 70 тысяч рублей.

«В ночное время суток при отсутствии встречного транспорта рекомендуется использовать дальний свет фар, в целях быстрого реагирования и возможности уйти от столкновения», — пояснил Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше.

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