Подмосковье 09 апреля 2024, 13:16 Жителям Подмосковья напомнили о сервисе «Тарифный калькулятор» Unsplash

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«Мосэнергосбыт» представил сервис «Тарифный калькулятор» для удобства жителей Московской области. Он поможет гражданам подобрать правильный тариф.

На официальном сайте гарантирующего поставщика электроэнергии доступен «Тарифный калькулятор», который помогает клиентам самостоятельно выбрать оптимальную систему расчетов в зависимости от установленного счетчика электроэнергии и объема ежемесячного потребления ресурса.

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Для оценки экономии или подтверждения выбранного тарифа клиентам компании «Мосэнергосбыт» предлагается заполнить простую форму на сайте, указав необходимые параметры. После автоматического анализа предоставленных данных, калькулятор предложит рекомендации относительно наиболее выгодного способа расчетов для домашнего хозяйства.

Воспользоваться возможностями «Тарифного калькулятора» можно на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции. Соответствующее решение было принято после ряда происшествий минувшей зимой.

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