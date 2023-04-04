Подмосковье 04 апреля 2023, 17:04 Жителям Подмосковья напомнили о сервисе самопроверки перед получением разрешения на строительство

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Опция самопроверки перед получением разрешения на строительство доступна жителям Подмосковья на портале госуслуг. Сервис позволяет уточнить, готов ли объект к получению разрешения на ввод в эксплуатацию.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо перейти на региональный портал и выбрать раздел: «Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства». Дальше нужно нажать на кнопку «Пройдите предпроверку готовности к получению разрешения» и ответить на вопросы. После этого заявитель получит результат с рекомендациями. Услуга предоставляется бесплатно.

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