Подмосковье 03 августа 2023, 16:54 Жителям Подмосковья напомнили о сервисе онлайн-записи к адвокатам и в юридические бюро Unsplash

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Жителям Подмосковья напомнили о возможности бесплатной записи к адвокатам и в юридические бюро на портале «Правовая помощь». Московская область вошла в число первых субъектов, которые внедрили эту информационную систему.

Министерство юстиции России запустило ИС «Правовая помощь» в декабре 2022 года. Ключевым ресурсом портала является платформа ведомства вправе.рф, где граждане могут уточнить юридическую информацию по наиболее актуальным жизненным вопросам.

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В июне 2023 года субъекты, подключившие систему, поделились опытом внедрения «Правовой помощи» на семинаре с участием представителей правоохранительных и надзорных ведомств России. По итогам мероприятия Минюст получил рекомендации по устранению замечаний в работе портала и улучшению качества предоставляемых услуг.

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