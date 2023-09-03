Подмосковье 03 сентября 2023, 04:00 Жителям Подмосковья напомнили о санкциях за неточные сведения при устройстве на госслужбу Главное управление региональной безопасности Московской области

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Жителям Московской области напомнили о наказании за предоставление неточных сведений при поступление на государственную службу. Управление противодействия коррупции Главного управления региональной безопасности региона разъяснил постановление Конституционного суда РФ.

«Нарушение обязанности по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при поступлении на государственную гражданскую службу не является основанием для применения к государственному гражданскому служащему такой меры юридической ответственности как увольнение в связи с утратой доверия», — постановила инстанция.

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Если человек уже является госслужащим, то на него возлагаются все запреты и ограничения, связанные с этой должностью. Поэтому ему грозит увольнение.

При этом, если человек только претендует на этот пост, то с ним могут расторгнуть служебный контракт из-за утраты доверия.

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