Подмосковье 07 августа 2023, 14:20 Жителям Подмосковья напомнили о санкциях в случае неоплаты штрафа за нарушение ПДД Главное управление региональной безопасности Московской области

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В Главном управлении региональной безопасности Московской области напомнили водителям об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Жителям региона сообщили, что штраф нужно оплатить в течение 60 дней.

Если его не оплачивают в срок, материалы направят судебному приставу.

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В первом полугодии 2023 года им направили 492 964 исполнительных производства на общую сумму более 303,5 миллиона рублей.

«В рамках исполнительных производств судебными приставами направлено 11 753 постановления в организации для удержания задолженности из заработной платы сотрудников-должников, а также 1098 заявлений в суды для установления ограничений на действие водительских удостоверений должников и их выезд из РФ», — уточнили в управлении.

С начала года судебные приставы провели 124 совместных рейда с сотрудниками ГИБДД. Они нашли 565 должников. В итоге специалисты арестовали 14 автомобилей.

Неоплаченный в срок штраф грозит должнику двукратным штрафом, арестом на 15 суток или 50 часами обязательных работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на обочинах.

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