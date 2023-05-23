Подмосковье 23 мая 2023, 21:53 Жителям Подмосковья напомнили о рисках краж из частных домов в летний сезон Главное управление региональной безопасности Московской области

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Сотрудники Главного управления региональной безопасности Московской области напомнили жителям Подмосковья о возможном росте числа краж в дачных поселках в летний период. Злоумышленники пользуются моментом, когда владельцы домов надолго оставляют жилища без присмотра.

Зачастую воры выбирают плохо охраняемые объекты, расположенные вдали от главной дороги. Они могут проникать внутрь дома через окна или незапертые двери, а также использовать различные способы взлома. Жителям необходимо принять меры для защиты своего имущества во избежание инцидентов.

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«На дачных участках обычно нет систем безопасности, таких как камеры наблюдения или сигнализация. Чтобы не стать жертвой воровства, необходимо соблюдать простые меры предосторожности: проверять, закрыты ли окна и двери перед уходом из дома, не оставлять ценные вещи на виду. Если вы заметили подозрительные действия около своего дома или на территории вашего дачного участка, обязательно сообщите об этом в полицию!» — сообщили в Управлении общественной безопасности ГУРБ Подмосковья.

При обнаружении подозрительных незнакомых людей, которые ходят около дома или пытаются проникнуть на участок через забор необходимо немедленно сообщить об этом сотрудникам полиции по номеру 102.

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