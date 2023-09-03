03 сентября 2023, 09:00
Жителям Подмосковья напомнили о регулярных выездных бесплатных юридических консультациях
В Московской области работают мобильные офисы ГосЮрБюро. Их сотрудники консультируют местных жителей устно и письменно. Также обратившимся помогают составить заявления, жалобы и другие документы правового характера.
«„Юрмобиль“ — это формат юридической помощи, который позволяет получить нужную информацию просто и быстро», — уточнили в главном управлении региональной безопасности Подмосковья.
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Для получения помощи нужно подать заявление и предъявить паспорт. График консультаций можно найти на сайте проекта.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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