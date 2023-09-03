Подмосковье 03 сентября 2023, 09:00 Жителям Подмосковья напомнили о регулярных выездных бесплатных юридических консультациях Главное управление региональной безопасности Московской области

Читать 360tv в

В Московской области работают мобильные офисы ГосЮрБюро. Их сотрудники консультируют местных жителей устно и письменно. Также обратившимся помогают составить заявления, жалобы и другие документы правового характера.

«„Юрмобиль“ — это формат юридической помощи, который позволяет получить нужную информацию просто и быстро», — уточнили в главном управлении региональной безопасности Подмосковья.

Реклама

Для получения помощи нужно подать заявление и предъявить паспорт. График консультаций можно найти на сайте проекта.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».