Жителям Подмосковья напомнили о регистрации квартиры в новостройке за сутки и без МФЦ

Пилотный проект регистрации квартир в электронном виде продолжается в Подмосковье. Жилье в новостройке теперь можно зарегистрировать в Росреестре за 24 часа.

Воспользоваться услугой можно через застройщика — после постановки дома на кадастровый учет и разрешения на ввод в эксплуатацию. Процедура займет сутки, и для этого не нужно собирать лишние документы и приходить в МФЦ. Проект работает в регионе с 2021 года.

С начала года количество дольщиков, зарегистрировавших права по заявлению застройщика, выросло до 60%.

Ранее губернатор обрасти Андрей Воробьев рассказал, что проблему дольщиков в Подмосковье планируют решить к 2023 году.