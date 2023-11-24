Подмосковье 24 ноября 2023, 17:34 Жителям Подмосковья напомнили о работе Telegram-бота по вопросам такси Минтранс Подмосковья

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Жителям Подмосковья напомнили о работе Telegram-бота Анна, который помогает получить ответы на вопросы о работе такси. Самыми популярными из них стали «Как подать заявление», «Какую услугу выбрать для получения разрешения» и «Как аннулировать разрешение».

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, сервис помогает сократить время на решение вопросов в сфере работы такси.

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Если бот не может ответить на вопрос, то пользователя переводят на специалиста. Такие консультации особенно актуальны из-за закона о такси, который вступил в силу 1 сентября. Одним из нововведений стала обязательная регистрация перевозчиков в Подмосковье.

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