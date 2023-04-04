Подмосковье 04 апреля 2023, 09:42 Жителям Подмосковья напомнили о работе Системы-112

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Больше не нужно держать в голове разные телефоны и вспоминать их в случае чрезвычайной ситуации. Для удобства жителей все экстренные службы Подмосковья были переведены на единый номер «112».

Номера «01», «03», «04» переведены на «112». Достаточно набрать эти цифры и оператор направит на место необходимую службу — скорую помощь, пожарную охрану, МЧС, полицию, ГИБДД, аварийную службу газа, лесную охрану и другие.

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Кроме удобства для жителей, единый номер исключает двойную регистрацию вызовов и позволяет сохранять полную информацию об обращениях в единой базе.

Звонить на «112» можно в любое время суток семь дней в неделю.

В Московской области особое внимание уделяют работе с детскими врачами, заявил губернатор Андрей Воробьев во время встречи с президентом. По словам главы региона, власти привлекают специалистов в рамках существующих программ.