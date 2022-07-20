Жителям Подмосковья напомнили о работе 170 офисов и контактного центра МосОблЕИРЦ

Раньше подмосковным жителям приходилось оплачивать жилищно-коммунальные услуги по нескольким счетам. Теперь есть единый платежный документ, а для удобства людей работают 170 офисов и контактный центр МосОблЕИРЦ. Об этом напомнил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он отметил, что девять лет назад подмосковное правительство поручило навести порядок в расчетах в ЖКХ.

«Если житель заплатил за услуги, он должен быть на 100% уверен, что его деньги дошли по назначению, что ему не отключат свет и воду и он не станет заложником работы недобросовестных компаний. Поставщик должен быть уверен, что получит вовремя оплату за свои услуги», — отметил Велиховский.

В регионе создали Единый информационно-расчетный центр, а населению стали отправлять единый платежный документ. По всей области заработали современные офисы, появилась возможность платить по счетам прямо из дома.

«Большинство жителей Подмосковья хоть раз бывали в одном из 170 офисов МосОблЕИРЦ и видели, что в них есть электронная очередь, пандусы, кулеры с водой, детские уголки, работает подготовленный персонал, который обязательно поможет разобраться в платежке», — сказал министр.

Источник фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Он добавил, что сотрудники офисов помогают пожилым людям с регистрацией в личном кабинете и оплатой онлайн. Все офисы связаны с ситуационным центром, где в режиме реального времени отслеживается обстановка.

«В этом году уже в 50 офисах заработал Wi-Fi, еще в полусотне офисов установили планшеты, где можно оценить качество обслуживания. Ставьте оценки, не стесняйтесь! Нам важна обратная связь — что исправить, улучшить. Сигналы от клиентов — это наше руководство к действию», — заявил гендиректор МосОблЕИРЦ Олег Савельев.

Он отметил, что для жителей региона также открыт контактный центр и доступен личный кабинет. На сайте появился чат-бот, который помогает передавать показания и узнавать баланс.