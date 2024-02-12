Подмосковье 12 февраля 2024, 12:28 Жителям Подмосковья напомнили о программе «Бюджетная ипотека» Unsplash

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Новая мера поддержки «Бюджетная ипотека» стартовала на территории Московской области при поддержке Министерства жилищной политики совместно с «ДОМ.РФ» с начала 2024 года. Программа реализуется для привлечения в регион новых специалистов.

Получить ипотеку на льготных условиях могут врачи, медсестры, фельдшеры, акушеры и лаборанты, учителя школ и техникумов, а также специалисты в области оборонно-промышленного комплекса.

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Участник должен подписать договор с работодателем на срок не менее пяти лет. Граждане получают жилищную субсидию на оплату первоначального взноса по ипотеке в размере 15% от расчетной стоимости жилья, а также снижение процентной ставки на 2%. При этом срок кредита не ограничен, а максимальная сумма не должна превышать отметку в 15 миллионов рублей.

В рамках программы участник может выбрать для покупки квартиру, включая объекты на этапе строительства, а также жилой дом с участком.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц региона новой техникой. Он подчеркнул, что в 2023 году в регионе построили 11 новых поликлиник и обновили 23 медицинских учреждения.

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