Подмосковье 18 сентября 2023, 20:19 Жителям Подмосковья напомнили о приеме показаний приборов учета за сентябрь Фото: unsplash.com

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Жителям Московской области напомнили о начала приема показаний приборов учета за сентябрь. О них можно сообщить до 26 числа.

Показания можно передать в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики». Также можно воспользоваться синим виджетом «Передать показания счетчиков онлайн» справа на главной странице сайта. Для этого следует указать лицевой счет, затем показания и нажать соответствующую кнопку.

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«Следите, чтобы ваши показания совпадали с цифрами на счетчике, а данные по холодной и горячей воде не менялись местами. Дробные значения вносите в отдельную колонку, справа от целых чисел. Показания за текущий месяц не могут быть меньше показаний, переданных в предыдущем периоде», — уточнили в министерстве ЖКХ Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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