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Жителям Подмосковья напомнили о приближении начала отопительного сезона

МинЖКХ напомнило жителям Подмосковья о приближении начала отопительного сезона

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Начало отопительного сезона приближается в Подмосковье. В связи с этим Министерство жилищно-коммунального хозяйства области напомнило о правилах начисления платы за отопление.

«Дата включения отопления зависит от температуры воздуха на улице. Согласно правилам, отопление включают, если среднесуточная температура не превышает +8 градусов в течение пяти дней. После включения отопления температура внутри жилых помещений должна быть не +18 градусов», — пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Он добавил, что точную дату запуска отопления в конкретном доме можно узнать с помощью интерактивного сервиса «Карта ресурсообеспечения МКД».

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«Предусматривается два способа платы за отопление в многоквартирных домах, оборудованных общедомовым прибором учета: в течение отопительного периода (плата „по одной седьмой“) либо оплата в течение календарного года (плата „по одной двенадцатой“)», — напомнил министр.

Платежи выставляются каждый месяц равными долями, исходя из среднемесячного объема тепловой энергии. Его определяют по показаниям общедомового прибора учета за предыдущий год.

В тех домах, где нет общедомовых приборов учета, плата за отопление начисляется по нормативу. Его утверждает МинЖКХ Подмосковья. В этом случае никаких перерасчетов не делается.

Итоговая стоимость отопления зависит от тарифа и объема потребления коммунального ресурса. Оплатить услуги ЖКХ подмосковные жители могут онлайн на сайте, так и в мобильном приложении МосОблЕИРЦ. Еще можно воспользоваться интернет-банкингом, мобильным банком, порталом госуслуг или порталом государственных и муниципальных услуг Московской области. Оплата также принимается в клиентских офисах расчетных центров, в кассах и терминалах банков.

ЖКХ

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