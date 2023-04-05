Подмосковье 05 апреля 2023, 05:30 Жителям Подмосковья напомнили о преимуществе комплексных кадастровых работ Фото Миноблимущества

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Министерство имущественных отношений Московской области напомнило местным жителям о преимуществах комплексных кадастровых работ. Одна процедура позволит узнать местоположение всех участков земли с расположенными на них объектами недвижимости, исправить ошибки и внести сведения в ЕГРН.

«Комплексные кадастровые работы обоюдовыгодная история, как для собственников, так и муниципалитета: граждане закрепляют свои права на имущество, при этом получая дополнительные бонусы, возникновение земельных споров сводится к нулю, и казна при этом будет пополняться новыми налоговыми отчислениями», — сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

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Комплексные кадастровые работы можно провести на территориях садов и огородов, гаражного кооператива и участках неразрывного элемента планировочной структуры. Последней может быть жилой микрорайон, в составе которого находятся жилые и социальные объекты.

В такие работы входят подготовительный этап, то есть анализ исходных документов и сбор недостающих, а также геодезическая съемка и разработка и утверждение карты-плана территории.

Заказать услугу могут собственники объектов недвижимости, его представители по доверенности, по решению членов СНТ, гаражного кооператива и огороднического товарищества, а также с согласия участников иного гражданско-правового сообщества.

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