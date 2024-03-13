13 марта 2024, 13:05
Жителям Подмосковья напомнили о преимеществах мобильного приложения для вызова экстренных служб
Мобильное приложение «112 МО» заработало в Подмосковье в 2017 году. С его помощью жители могут быстро получить помощь экстренных служб и сообщить о чрезвычайной ситуации. Им уже воспользовались около трех тысяч раз.
Как рассказали в ведомстве, пользователям приложения доступна функция отслеживания перемещения скорой помощи и газовой службы, а также оформление ДТП без пострадавших через протокол.
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Для школьников и пенсионеров работает сервис «Связанные контакты», при помощи которого можно отслеживать местоположение близких людей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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