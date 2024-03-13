Подмосковье 13 марта 2024, 13:05 Жителям Подмосковья напомнили о преимеществах мобильного приложения для вызова экстренных служб пресс-служба Системы-112 МО

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Мобильное приложение «112 МО» заработало в Подмосковье в 2017 году. С его помощью жители могут быстро получить помощь экстренных служб и сообщить о чрезвычайной ситуации. Им уже воспользовались около трех тысяч раз.

Как рассказали в ведомстве, пользователям приложения доступна функция отслеживания перемещения скорой помощи и газовой службы, а также оформление ДТП без пострадавших через протокол.

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Для школьников и пенсионеров работает сервис «Связанные контакты», при помощи которого можно отслеживать местоположение близких людей.

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