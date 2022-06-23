Жителям Подмосковья напомнили о правилах заключения комплексного договора соцгазификации

Жителей Подмосковья продолжают подключать к газу по программе социальной газификации. Тем, кто еще не получил голубое топливо, советуют заключить комплексный договор с Мособлгазом.

«Комплексный договор работает по принципу „конструктора“: заявитель может сам выбирать вид работ, которые войдут в договор. Например, оборудование купить можно самостоятельно. Комплексный договор упрощает документационный процесс, так как он единый на несколько услуг», — пояснили в Минэнерго Московской области.

Для заключения комплексного договора нужно только подать заявку. Это можно сделать через сайт Мособлгаза, страницу Единого оператора газификации или на Региональном портале госуслуг. Также для жителей региона работают офисы Мособлгаза и отделения МФЦ.

Договор можно заключить, если населенный пункт включен в программу социально газификации. При этом дом должен быть зарегистрирован. На этих условиях газ до границ земельного участка проводят бесплатно.

По комплексному договору Мособлгаз проводит проектно-изыскательские и пуско-наладочные работы, строительно-монтажные работы в границах участка. Также специалисты занимаются поставкой газового оборудования, его техническим обслуживанием и поставкой газа.