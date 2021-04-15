Жителям Подмосковья напомнили о правилах разведения костров

Жителям Московской области напомнили о правилах безопасности при разведении огня на открытом воздухе. Пресс-служба губернатора Подмосковья обратилась с просьбой не жечь траву и не оставлять непотушенным огонь.

«В регионе установилась теплая погода, а значит, возрастает риск возникновения пожаров из-за палов сухой травы. Это может привести к трагедии: человеческой гибели или потере дома. А кроме того, наносит вред природе — огонь уничтожает не только прошлогоднюю траву, но и молодые растения, оставляя после себя пустую землю. Страдают животные и птицы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Жителям Подмосковья еще раз напомнили базовые правила: не оставлять непотушенным огонь; тщательно тушить окурки и горящие спички перед тем, как их выкинуть; не сжигать мусор и выбрасывать его только в отведенных для этого местах.

В случае обнаружения пала травы необходимо звонить на номер 112.

Ранее в Подмосковье обсудили подготовку к пожароопасному сезону 2021 года.