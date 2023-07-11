Подмосковье 11 июля 2023, 02:00 Жителям Подмосковья напомнили о правилах пожарной безопасности в многоквартирных домах младший сотрудник

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Подведомственный Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области Фонд капитального ремонта напомнил жителям Подмосковья о правилах пожарной безопасности в многоквартирных домах. На текущий момент в регионе расположено около 56 тысяч МКД, 44,1 тысячи из них включены в региональную программу капитального ремонта, рассчитанную до 2049 года.

«Нам удалось сделать программу капремонта Московской области самой большой в Российской Федерации. Это касается как объемов ее исполнения, так и в целом состояния регионального жилого фонда. В ходе реализации программы был применен ряд новшеств, которые позволили существенно активизировать исполнение взятых обязательств перед жителями», — рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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Также глава ведомства отметил, что специалисты при проведении ремонта используют комплексный метод, который состоит из двух и более видов работ одновременно. Такой подход продемонстрировал эффективность и позволил сократить неудобства для горожан до минимума.

В Фонде капитального ремонта призвали жителей Подмосковья соблюдать простые правила пожарной безопасности.За считаные секунды пламя может распространиться по нескольким помещениям и причинить значительный ущерб не только имуществу, но и жильцам.

В целях предупреждения пожаров в жилых домах не рекомендуется: курить в постели и на балконе, бросать непотушенные окурки вниз, оставлять газовые и электроприборы без присмотра, закрывать светильники бумагой и тканями, блокировать эвакуационные выходы и лестницы, складировать горючие вещества в подвалах и на цокольных этажах и оставлять маленьких детей одних.

Также горожан призвали следить за исправностью электропроводки и не использовать в квартирах самодельные приборы. При малейшем запахе газа не рекомендуют использовать открытый огонь и включать свет. В этот момент необходимо проветрить помещение и вызвать аварийную службу.

При возникновении пожара необходимо сообщить по экстренному номеру 112.

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