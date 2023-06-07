Подмосковье 07 июня 2023, 14:09 Жителям Подмосковья напомнили о правилах пожарной безопасности в летний период ГКУ МО "Мособлпожспас

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Работники «Мособлпожспаса» напомнили жителям Подмосковья о правилах пожарной безопасности летом. Профилактические мероприятия прошли во всех округах Подмосковья.

«В ходе профилактических рейдов работники дежурных караулов разъяснили гражданам, что с 28 апреля на всей территории Московской области введен особый противопожарный режим и действуют определенные правила, которые жители должны соблюдать в обязательном порядке», — отметил первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако.

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Жителям также напомнили, что большинство возгораний происходит по вине человека. Неосторожное обращение с огнем во время работы и отдыха часто приводит к непоправимым последствиям.

«Для предотвращения несчастных случаев, жителям Подмосковья следует воздержаться от разжигания костров, не выжигать сухую траву, своевременно очищать приусадебный участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов и мусора», — заключил замначальника.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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