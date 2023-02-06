Подмосковье 06 февраля 2023, 14:57 Жителям Подмосковья напомнили о правилах пожарной безопасности

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В минувшие выходные сотрудники «Мособлпожспаса» провели профилактические рейды в Волоколамском, Ступинском, Серпуховском, Чеховском и Павлово-Посадском городских округах. Специалисты напомнили местным жителям о правилах пожарной безопасности.

По словам огнеборцев, большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем и неправильного пользования электрическими приборами.

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«В ходе рейда работники противопожарно-спасательной службы разъяснили жителям региона, что нельзя использовать самодельные и неисправные обогреватели, оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и сушить над ними белье», — пояснил замначальника «Мособлпожспаса» Вадим Беловошин.

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Также сотрудники учреждения объяснили, что делать, если пожар все же случился. Огнеборцы раздали местным жителям листовки с номерами телефонов экстренных служб.

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