Подмосковье 04 апреля 2023, 00:30 Жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения на железной дороге Минтранс Подмосковья

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнило местным жителям правила безопасного поведения на железной дороге. С начала года на ж/д объектах региона из-за их несоблюдения погибло порядка 50 человек.

Пешеходам следует переходить железнодорожные пути только по оборудованным переходам. Также при переходе не нужно отвлекаться на телефон или слушать музыку в наушниках. Гораздо безопаснее оценивать ситуацию вокруг. Жителям запрещено прыгать с платформ.

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«А еще призываем вас спокойно ожидать поезд на платформе, не выходя за ограничительную линию, подходить к вагонам только после полной остановки поезда, не гулять вдоль и по путям, снимать капюшон и смотреть по сторонам», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что уже в этом году в Химках запустят МЦД-3. Благодаря новому транспортному узлу пассажиропоток вырастет в два раза и охватит около 70 тысяч человек.

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