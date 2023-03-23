Подмосковье 23 марта 2023, 17:52 Жителям Подмосковья напомнили о правилах планировки и застройки садовых участков Сергей Фёдоров

Читать 360tv в

Владельцам садовых участков в Московской области напомнили о правилах их планировки и застройки. Их составило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Сначала гражданину нужно определить точные границы участка. С этим поможет кадастровый инженер. По периметру рекомендуется установить сетчатое ограждение высотой от 1,2 до 1,8 метра. Его монтаж следует согласовать с соседями и правлением СНТ.

Реклама

Минимальная площадь садового участка устанавливается проектом застройки территории. Она должна быть не менее 0,04 гектара.

Реклама

На участках в зоне СНТ можно строить садовые и жилые дома, хозпостройки, в том числе теплицы, летнюю кухню, баню или сауну, душ, навес или гараж для автомобилей.

Жилой дом не должен быть ниже 2,2 метра в высоту, а хозпостройка – не менее двух метров. Погреб должен быть не менее 1,6 метра в высоту. Жилой дом не может быть более трех этажей, выше 20 метров, его площадь не должна превышать 25% от площади участка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в новом тепличном комплексе в Воскресенске появилось более 600 рабочих мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».