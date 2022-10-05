Жителям Подмосковья напомнили о правилах перевозки животных в поездах ЦППК | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 15:01 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Жителям Подмосковья напомнили о правилах перевозки животных в поездах ЦППК ЦППК напомнила правила перевозки животных в электричках

Читать 360tv в

С начала этого года пассажиры ЦППК проехали с питомцами на электричках почти 303 тысячи раз. Это примерно на 47 тысяч раз больше, чем за тот же период в прошлом году. Чаще всего животных провозят на Казанском, Ярославском и Курском направлениях. За три летних месяца в поездах перевозили питомцев примерно 179 тысяч раз.

Чаще всего на поездах ЦППК путешествуют с собаками и кошками. На дачных направлениях перевозят молодняк домашней птицы, кроликов, а иногда даже нутрий. Иногда в поездах можно встретить и совсем неожиданных питомцев. Например, бабочек, которых люди возят в специальных контейнерах.

Реклама

Москвичка Лариса часто ездит с ручным енотом Игнатом. Она возит его на свою дачу в Дмитрове. Чаще всего она помещает животное в специальную переноску, которую ставит на место для ручной клади.

Реклама

Все необходимые документы для того, чтобы перевезти животное в поездах ЦППК, можно оформить в кассе или билетном автомате. Цена билета будет зависеть от маршрута и от категории поезда. Отдельная категория — это собаки-поводыри. На них не нужно оформлять отдельный билет, пассажиры могут ездить в поездах с такими животными на бесплатной основе.

Самое главное — разместить животное так, чтобы оно ни в коем случае не мешало другим пассажирам. Небольших питомцев можно перевозить в клетках, ящиках, корзинах и других контейнерах. Их нужно ставить на места, которые предназначены для размещения ручной клади. Также допустимо возить маленьких собак без клеток, однако на животном обязательно должны быть намордник и поводок. Крупных собак можно перевозить только в тамбуре, на животном тоже должны быть намордник и поводок.

0 0 0 0 0 0