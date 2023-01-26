Подмосковье 26 января 2023, 12:45 Жителям Подмосковья напомнили о правилах перевозки животных в автобусах

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Жителям Московской области напомнили о правилах перевозки животных в автобусах «Мострансавто». Так, собак карликовых пород и поводырей можно перевозить в салоне бесплатно.

Собака-поводырь должна находиться в наморднике, поводке и иметь опознавательный знак. Мелких животных можно держать на руках или поместить в специальные переноски или ручную кладь.

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Других питомцев, таких как птицы или рептилии, следует перевозить в специальных клетках, сумках-переносках или контейнерах. Их габариты в сумме не должны превышать 120 сантиметров.

Собак средних и крупных пород полагается транспортировать в наморднике и на коротком поводке. Проезд животного оплачивается по тарифам провоза багажа. На небольших расстояниях поездка с четвероногим обойдется его владельцу в 45 рублей, от 25 до 50 километров — 90 рублей, более 50 километров — 135.

Отметим, перевозка животного не должна создавать неудобства другим пассажирам.

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