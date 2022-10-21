Пассажирам напомнили правила перевозки спортивного инвентаря в автобусах Подмосковья | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 13:39 Пассажирам напомнили правила перевозки спортивного инвентаря в автобусах Подмосковья

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Пассажирам автобусов «Мострансавто» напомнили правила перевозки спортинвентаря. Так, бесплатно можно взять с собой в поездку предметы, не превышающие в сумме габаритов 120 сантиметров.

К малому инвентарю относят скейтборды и сложенные самокаты. За провоз велосипедов и других крупных предметов придется заплатить. При этом сумма их параметров не должна быть больше 18 сантиметров.

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Провод крупного инвентаря оплачивается по тарифу. Это 43 рубля в городском и пригородном транспорте, 86 рублей при расстоянии поездки свыше 25 километров и 129 рублей при пути более 50 километров.

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В ведомстве отметили, что водитель может отказать в провозе спортинвентаря, если он мешает входу и выходу из автобуса. Также предмет не должен пачкать одежду пассажиров и салон транспорта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.