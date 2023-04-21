Подмосковье 21 апреля 2023, 02:29 Жителям Подмосковья напомнили о правилах перевозки детей в автобусах

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Компания «Мострансавто» напомнила жителям Московской области о правилах переезда с самыми маленькими пассажирами в автобусах. Родителям разрешено бесплатно провозить с собой детей до семи лет, детские коляски и санки, сообщили в региональном Минтрансе.

Посадка и высадка пассажиров с колясками происходит только через вторую дверь автобуса. Ее нужно поставить в углу площадки.

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