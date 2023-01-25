25 января 2023, 13:42
Жителям Подмосковья напомнили о правилах катания с ледяных склонов зимой
Во время профилактической беседы региональные спасатели напомнили жителям Московской области о правилах безопасного катания с ледяных горок зимой. Также они попросили сообщать об опасных склонах, где развлекаются дети, в соответствующие службы.
«Спасатели ежедневно проводят осмотр района выезда своих подразделений на наличие опасных мест времяпровождения детей. В поле их зрения попадают ледяные спуски, ведущие к проезжей части или выходящие на лед водоемов», — пояснил замначальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин.
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По его словам, опасными также считаются склоны, ведущие к линиям электропередачи, ограждениям, зданиям и другим препятствиям. Информацию о стихийных горках передают в муниципальные службы.
«Я обращаюсь к взрослому населению нашего региона с просьбой посодействовать спасателям в этой работе. Если вы стали свидетелем катания детей с опасной горки, не проходите мимо, примите меры», — попросил Сергей Щетинин.
Он заявил, что в таких случаях следует позвонить по номеру «112» или в управляющую компанию.
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Спасатели
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