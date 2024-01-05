Подмосковье 05 января 2024, 12:43 Жителям Подмосковья напомнили о правилах использования пиротехники Unsplash

Читать 360tv в

Неправильное использование пиротехнических средств может привести к серьезным последствиям. Главный внештатный детский травматолог Минздрава Московской области Александр Григорьев рассказал жителям региона о том, как этого избежать.

Новый год — один из самых любимых детских праздников, когда принято запускать салюты. Специалист подчеркивает, что несоблюдение техники безопасности может привести к ожогам, пожарам и другим последствиям.

Реклама

«Главное правило — пиротехника не предназначена для использования детьми. Покупать и использовать ее могут только взрослые. При этом взрослым важно соблюдать технику безопасности, чтобы не омрачить праздник», — указал Александр Григорьев.

Он отметил, что бенгальские огни нельзя оставлять без присмотра, а безопасное расстояние от легковоспламеняющихся предметов составляет два метра. Кроме того, нельзя бросать их в мусорное ведро.

Салюты категорически запрещается запускать в помещении. Для безопасного использования их необходимо устанавливать на ровной твердой поверхности, вдали от деревьев, зданий и других объектов. Также нельзя использовать пиротехнику, на которой видны следы повреждений.

В заключение Александр Григорьев добавил, что фейерверки можно покупать исключительно в официальных магазинах, у которых есть сертификат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».