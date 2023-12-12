Подмосковье 12 декабря 2023, 18:04 Жителям Подмосковья напомнили о правилах использования маткапитала при участии в торгах Комитет по конкурентной политике Московской области

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Комитет по конкурентной политике Московской области напомнил местным жителям о правилах использования материнского капитала при участии в торгах. Сертификат можно использовать на строительство загородного дома. Таким образом, арендовать или купить участок под него придется на собственные деньги.

При этом важно соблюсти три условия. Участок следует взять в аренду через торги, земля должна быть предназначена для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства, также нужно получить положительный ответ на уведомление о стройке. Последний можно получить на портале госуслуг.

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С участками под ИЖС, которые выставили на торги, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач.

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