Подмосковье 10 февраля 2023, 17:47 Жителям Подмосковья напомнили о правилах использования газа в быту

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В Министерстве энергетики Московской области напомнили, как правильно использовать газ в быту. Так, местным жителям порекомендовали не оставлять без присмотра или под присмотром дошкольников работающий газовый прибор. После готовки все краны плиты нужно закрыть, а при наличии баллона — вентили.

Газовое оборудование нельзя обследовать или ремонтировать самостоятельно. Также неправильный монтаж может привести к утечке газа.

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Плиту нельзя использовать для обогрева помещения. Помещения с газовым оборудованием следует периодически проветривать. Использовать устаревшие плиты опасно.

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«При внезапном прекращении подачи газа немедленно закройте краны горелок, вызовите аварийную службу по номерам телефонов „04“ или „104“», — сообщили в министерстве.

Во время ежегодных осмотров оборудования не нужно препятствовать работе сотрудников соответствующих служб. Эти работы проводят по техдоговору. Также такие контракты следует заключать только со специализированной организацией, имеющей разрешение на проведение таких работ.

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