Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности в дождливую погоду

Текущая неделя в Подмосковье обещает быть очень дождливой. Ожидаются дожди разной интенсивности — от мелких до настоящих ливней. В связи со сложными погодными условиями жителей региона призвали быть как можно аккуратнее на дорогах.

Погода в Московской области до конца недели в целом будет не совсем летней. Температура будет колебаться в пределах 14-17 градусов тепла. Во вторник ожидаются только умеренные дожди, а вот уже в среду в отдельных районах начнутся настоящие ливни. Сила ветра в ближайшие дни составит 6-11 метров в секунду.

«Мы просим участников дорожного движения ответственно относиться к своей безопасности и неукоснительно соблюдать ПДД. Потеря бдительности даже на пару секунд, особенно при ухудшении погодных условий, может привести к непоправимым последствиям», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Минтранс Подмосковья призвал всех водителей, а также пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Ни в коем случае нельзя превышать указанный скоростной режим. Лучше не совершать маневры по перестроению, если заранее не удалось убедиться в безопасности такого движения. Перед пешеходными переходами рекомендуется снижать скорость до минимальной.

Пешеходов же призывают не отвлекаться на телефон, когда они переходят дорогу. Перед тем как войти на переход, нужно убедиться, что к нему на высокой скорости не приближаются автомобили.