Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности при катании с горок на санках и тюбинге

В Подмосковье снежная морозная зима в самом разгаре, и одно из излюбленных развлечений для детей и взрослых — это катание с горок на санках, тюбинге и снегокатах. Однако если не соблюдать все правила безопасности, это занятие может быть нести угрозу для здоровья и даже жизни. В команде губернатора Московской области напомнили, на что нужно обратить пристальное внимание при организации такого катания.

Кататься нужно исключительно в местах, которые специально для этого оборудованы. Съезд с необорудованных горок чреват травмами. Тюбинг может наехать на выступ и резко изменить направление. Нельзя спускаться вниз, если рядом есть обрывы, ямы, трамплины. Категорически запрещается выезжать на лед водоемов, кататься вблизи проезжей части или железой дороги. Опасным может быть также катание по голому льду.

На зимних горках обычно многолюдно. Очень важно сразу после спуска покидать накатанную площадку и отходить в сторону, иначе можно столкнуться с тюбингом или санками, которые едут на скорости. Особенно опасны такие развлечения для детей, поэтому родители перед катанием должны предупредить их обо всех рисках.

Недавно в Подмосковье маленькая девочка при спуске на тюбинге выехала к железнодорожным путям и столкнулась с колесами поезда. Мама поднимала пятилетнюю дочь на горку, когда веревка, привязанная к средству для катания, внезапно оборвалась. Тюбинг рухнул вниз, на горке наехал на выступ и изменил траекторию движения. Ребенок выжил, однако ударился головой и попал в больницу. Возбуждено уголовное дело.