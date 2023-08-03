03 августа 2023, 09:00
Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности на железной дороге
Минтранс Подмосковья напомнил жителям региона о правилах безопасности на железной дороге. При переходе путей и ожидании поезда на платформе необходимо соблюдать внимательность и осторожность.
В ведомстве отметили, что на железнодорожной станции пассажирам необходимо ожидать состав строго перед ограничительной линией, к поезду можно подходить только после окончательной остановки и открытия дверей. Бегать по платформе и прыгать на пути небезопасно.
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Также в Минтрансе добавили, что переход пути разрешен только в специально оборудованных местах и на разрешенный сигнал светофора, при этом нужно снять наушники и капюшон.
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Правила
Поезда
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