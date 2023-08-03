Подмосковье 03 августа 2023, 09:00 Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности на железной дороге РИА «Новости»

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Минтранс Подмосковья напомнил жителям региона о правилах безопасности на железной дороге. При переходе путей и ожидании поезда на платформе необходимо соблюдать внимательность и осторожность.

В ведомстве отметили, что на железнодорожной станции пассажирам необходимо ожидать состав строго перед ограничительной линией, к поезду можно подходить только после окончательной остановки и открытия дверей. Бегать по платформе и прыгать на пути небезопасно.

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Также в Минтрансе добавили, что переход пути разрешен только в специально оборудованных местах и на разрешенный сигнал светофора, при этом нужно снять наушники и капюшон.

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