Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности детей на водоемах

С началом летнего сезона учащаются несчастные случаи на водоемах с участием детей. Уполномоченный по правам ребенка области Ксения Мишонова напомнила родителям Подмосковья о правилах безопасности для детей на воде.

Одно из самых главных правил безопасности на водоемах — не оставлять детей без присмотра, в том числе при плавании на надувных матрасах и других плавательных средствах. Категорически запрещается купание в незнакомых местах.

Родителям советуют учить детей правилам безопасности с малых лет. С наступлением теплого сезона ребенку нужно напомнить, что купаться можно только в проверенных водоемах, на специально оборудованных пляжах. Нельзя нырять на незнакомой местности, особенно с разбегу или высоты. Запрещается заплывать за буйки, плавать в илистой местности. Во время игр нельзя топить друг друга, применять физическую силу, сталкивать друг друга в воду без предупреждения, а также задерживать дыхание на спор. Нельзя подплывать близко к водному транспорту, даже во время его остановки.

Взрослым напоминают, что одна из самых частых причин несчастных случаев на воде — состояние алкогольного опьянения.