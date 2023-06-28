Подмосковье 28 июня 2023, 13:39 Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасного отдыха вблизи водоемов ГКУ МО "Мособлпожспас

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Работники «Мособлпожспаса» напомнили местным жителям о правилах безопасного поведения и отдыха вблизи водоемов. Они посоветовали не плавать в незнакомых местах, не нырять с высоты и не заплывать за буйки или ограждения.

«Также не рекомендуется приближаться к судам и прыгать в воду с лодок, катеров, причалов. Следует избегать употребления алкоголя до и во время нахождения в воде. Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль», — сообщил замначальника «Мособлпожспаса» Вадим Беловошин.

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Он заявил, что отдых на диких пляжах опасен из-за мусора на берегу, неудобных заходов в воду и захламленного дна. Также к таким несанкционированным местам трудно доехать службам, готовым оказать первую помощь.

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