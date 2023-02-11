Подмосковье 11 февраля 2023, 12:44 Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасного катания с ледяных склонов

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Спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы рассказали местным жителям о безопасном досуге. Людям напомнили о правилах катания с ледяных склонов.

«Горки могут располагаться в совершенно не приспособленных для зимних забав местах. Это и железнодорожные насыпи, и кюветы вблизи автомобильных трасс», — заявил первый замначальника подмосковного «Мособлпожспаса» Вадим Беловошин.

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Также горки могут быть на высоких берегах рек, озер, карьеров, спуски с которых ведут на лед водоемов. На них также встречается много бугров, ям, деревьев, кустов, замерзшие в земле арматура, куски железобетона и другие препятствия.

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«Старайтесь кататься только на специально оборудованных горках, и тогда проблем в вашей жизни будет на порядок меньше», — посоветовал Вадим Беловошин.

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