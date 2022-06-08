Жителям Подмосковья напомнили об увеличении штрафов за лесные пожары

Штрафы за лесные пожары выросли с 8 июня в России. Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов назвал это долгожданной мерой.

Федеральный закон ужесточил ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

В Московской области все возникшие пожары — неосторожное обращение с огнем или умышленные поджоги Георгий Филимонов.

Он добавил, что в Московской области регулярно проводят профилактическую работу для недопущения лесных пожаров, однако лишь с начала года произошло уже 45 возгораний.

«Это на 31 пожар меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но первопричина остается неизменной — это человеческий фактор», — объяснил председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

По его словам, раньше за нарушение приходилось отдавать три-четыре тысячи рублей, а теперь штрафы выросли до 30-40 тысяч.

Наказание в три-четыре тысячи рублей несоизмеримо с наносимым ущербом лесам от пожаров, поэтому ужесточение наказания — действенная и эффективная мера Олег Баженов.

Теперь за нарушение пожарных правил в лесах жители заплатят от 15 до 30 тысяч рублей, должностные лица — от 30 до 50 тысяч, юридические — от 100 до 400 тысяч.

Если нарушение повлечет за собой тяжкий вред здоровью или смерть человека, штраф вырастет до двух миллионов рублей.