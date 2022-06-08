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    08 июня 2022, 10:04

    Жителям Подмосковья напомнили об увеличении штрафов за лесные пожары

    Анастасия Аброськина

    Штрафы за лесные пожары выросли с 8 июня в России. Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов назвал это долгожданной мерой.

    Жителям Подмосковья напомнили об увеличении штрафов за лесные пожары | Изображение 1

    Федеральный закон ужесточил ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

    В Московской области все возникшие пожары — неосторожное обращение с огнем или умышленные поджоги

    Георгий Филимонов.

    Он добавил, что в Московской области регулярно проводят профилактическую работу для недопущения лесных пожаров, однако лишь с начала года произошло уже 45 возгораний.

    «Это на 31 пожар меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но первопричина остается неизменной — это человеческий фактор», — объяснил председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

    По его словам, раньше за нарушение приходилось отдавать три-четыре тысячи рублей, а теперь штрафы выросли до 30-40 тысяч.

    Наказание в три-четыре тысячи рублей несоизмеримо с наносимым ущербом лесам от пожаров, поэтому ужесточение наказания — действенная и эффективная мера

    Олег Баженов.

    Теперь за нарушение пожарных правил в лесах жители заплатят от 15 до 30 тысяч рублей, должностные лица — от 30 до 50 тысяч, юридические — от 100 до 400 тысяч.

    Если нарушение повлечет за собой тяжкий вред здоровью или смерть человека, штраф вырастет до двух миллионов рублей.